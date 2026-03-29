Detenido un varón tras amenazar de muerte y agredir con una navaja a un conocido en Valladolid

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de lesiones tras agredir con una navaja a un conocido en plena vía pública y proferirle amenazas de muerte.

El suceso tuvo lugar a las 21.30 horas del pasado 23 de marzo en el barrio d Delicias de Valladolid, tras lo que la víctima denunció que, mientras caminaba por la zona, se encontró con un conocido con el que habría mantenido una discusión familiar previa.

En ese momento, el agresor extrajo una navaja del bolsillo, la abrió e intentó clavársela en la cabeza, acción que la víctima logró repeler. El presunto autor cambió la navaja de mano e intentó asestarle una segunda puñalada en el abdomen, que el agredido también pudo esquivar.

Además, durante la agresión, el individuo le profirió amenazas de muerte, por lo que el denunciante comenzó a pedir ayuda y huyó del lugar hasta su domicilio, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente acudió a un centro médico, donde fue asistido por las lesiones que presentaba y recibió tres puntos de aproximación en la mano izquierda a causa de un corte.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las gestiones oportunas para la identificación plena del presunto agresor y lograron finalmente su localización.

Así, en la mañana del 26 de marzo, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que se encontraba de servicio en vehículo policial rotulado, fue requerida por el Grupo 3º de la Comisaría de Delicias para proceder a la detención del sospechoso, que ya había sido ubicado.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyó el correspondiente atestado para su puesta a disposición judicial y quedó posteriormente en libertad.