Detenido un varón en el centro de Valladolid tras robarle el móvil a otro que lo persiguió a la carrera

Archivo - Sucesos.- Tres jóvenes detenidos por 29 delitos de daños y robos en vehículos y garajes al sureste de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha sido detenido, y posteriormente puesto en libertad tras pasar a disposición judicial, por robarle el teléfono móvil con violencia e intimidación a otro hombre al que había conocido recientemente en el centro de Valladolid, el cual le persiguió a la carrera hasta la llegada de los agentes intervinientes, momento en el que le había dado alcance y había comenzado una pelea.

Según han señalado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos se produjeron en torno a las 7.30 horas de este sábado, 6 de junio, cuando una llamada alertaba de una persecución a la carrera entre dos varones en la céntrica calle Miguel Íscar de la ciudad.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, que se encontraba realizando labores preventivas para evitar la comisión de delitos, fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para dirigirse al lugar. Al parecer según las llamadas recibidas, un varón perseguía a otro y uno de los dos podía portar un cuchillo.

Los agentes localizaron en la Plaza de España, esquina con la calle Duque de la Victoria, a dos hombres enzarzados en una refriega que pudieran ser los mencionados en la llamada. Los policías separaron a ambas partes y procedieron a su identificación, tras mediar para apaciguar el "evidente estado de nerviosismo de ambos".

Uno de ellos relató que había conocido al otro varón momentos antes, y cuando se encontraban juntos en la zona de San Miguel, se le había caído el móvil al suelo. El otro varón aprovechó para recogerlo pero al reclamárselo el propietario, se negó a devolverlo, e incluso llegó a esgrimir un cuchillo de sierra con el que amedrentó a la víctima, para después marcharse a la carrera.

La víctima emprendió la persecución del presunto autor y le había dado alcance instantes antes de que llegaran los agentes.

Los policías intervinieron el móvil que portaba en la mano el ladrón, que, al ser preguntado, no dio respuesta sobre el motivo por el que lo llevaba. También le practicaron un registro por motivos de seguridad sin localizar el arma blanca con la que al parecer habría amenazado al otro hombre.

Por todo esto, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

El móvil fue restituido a su propietario y se tomó nota de otros testigos que habían presenciado la persecución, en la que la víctima solicitaba auxilio a gritos para recuperar su móvil.

El detenido ha permanecido bajo custodia en dependencias policiales hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado finalmente su libertad.