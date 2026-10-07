Detenido un varón cuando intentaba introducir 130 pastillas de Trankimazin en la prisión de León

Un varón ha sido detenido cuando intentaba introducir 130 pastillas de Trankimazin en el Centro Penitenciario de León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha sido detenido el pasado fin de semana cuando intentaba introducir 130 pastillas de ansiolíticos --Trankimazin-- en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

La actuación se originó tras el establecimiento de un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos en dicho Centro, cuando uno de los perros de la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP) especializado en la detección de drogas y guiado por un funcionario de prisiones, señaló en varias ocasiones al visitante.

Dada la conducta persistente mostrada por el can, y al negarse a que los funcionarios le realizasen el cacheo, se solicitó la presencia en el lugar de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Seguridad de dicha prisión. Los agentes le practicaron un registro y localizaron en el interior de la ropa los medicamentos, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por este motivo la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que, junto con el detenido y las sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 1.

Esta intervención se enmarca en el 'Plan sobre detección de drogas en Centros Penitenciarios', encaminado al control de acceso de personas a instalaciones de la Administración penitenciaria que mantiene activo la Comandancia de León, en estrecha cooperación con los funcionarios del área de Seguridad y del grupo de información y control operativo del Centro Penitenciario de León.