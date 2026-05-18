Detenido un varón por daños provocados tras quemar al menos nueve contenedores en San Andrés (León)

Comisaría de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo (León) han localizado y detenido a un individuo que quemó al menos nueve contenedores y ocasionó daños en, al menos, la fachada de un inmueble de la localidad.

En la madrugada del pasado día 4 de mayo se produjeron incendios concatenados en varios puntos del municipio de San Andrés del Rabanedo con el resultado final de nueve contenedores de basura totalmente calcinados y daños en una fachada de un inmueble.

Ante este suceso se movilizaron medios de extinción disponibles y dotaciones policiales con el objetivo de localizar y detener al autor material de los hechos, puesto que ya desde un primer momento los incendios se presumían intencionados por la proximidad y simultaneidad de los diversos focos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las labores realizadas permitieron identificar a un varón que conducía una furgoneta de color blanco que, por la inmediatez temporal y la dirección de procedencia, podría estar relacionado con los hechos. Esta información y la investigación posterior de Policía Judicial y Científica consiguieron ubicar y relacionar a esta persona con los hechos y culminar con la detención del citado varón el pasado día 16.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha valorado los daños producidos por estos hechos en 13.500 euros, según las mismas fuentes.

Finalizadas las diligencias el detenido ha pasado a disposición judicial y, finalmente, ha quedado en libertad con cargos.