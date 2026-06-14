Detenido un varón tras intervenirle 10,39 gramos de speed cuando bebía en la calle en Valladolid

Archivo - Trib.- Prisión provisional para el policía nacional detenido esta semana en Gran Canaria por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle 10,39 gramos de speed cuando bebía junto a otras dos personas en la zona del Parque de las Norias.

La detención se produjo en la madrugada del 12 de junio, sobre la 1.40 horas, cuando una dotación de agentes de Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo realizaba labores preventivas para evitar la comisión de hechos delictivos en la mencionada zona, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, los agentes observaron un vehículo estacionado pero con las luces encendidas y la música alta, junto al cual había tres personas, dos hombres y una mujer, que consumían bebidas, de manera que los policías solicitaron el apoyo de un indicativo de agentes uniformados y procedieron a la identificación de los tres individuos por si tuvieran algún requerimiento judicial o policial en vigor.

Durante la identificación, uno de los dos hombres manifestó evidentes síntomas de nerviosismo, que hicieron sospechar a los agentes, que procedieron a realizar un registro más exhaustivo de las pertenencias del varón.

De este modo, localizaron un envoltorio de plástico de una sustancia en polvo de color blanco, oculta en la parte trasera de su pantalón, al parecer droga, que resultó ser sulfato de anfetamina, 'speed', y que arrojó un peso de 10,39 gramos.

Dada la cantidad de droga intervenida y las circunstancias, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre y a su traslado a dependencias policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.