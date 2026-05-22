Detenido un varón que recibía envíos de drogas a través de empresas de paquetería en Ponferrada (León)

Paquetes prensados y bolsa con cogollos de marihuana interceptados. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría local de Policía Nacional de Ponferrada (León) han detenido a un varón por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes que presuntamente recibía envíos de drogas a través de empresas de paquetería.

La investigación se inició tras conocer el envío de diversos paquetes con un fuerte olor a marihuana o hachís a través de empresas de envíos. Estos paquetes eran enviados principalmente desde una localidad asturiana y tenían como remitente a un hombre relacionado con el tráfico de drogas.

Con esos datos, y tras realizar el control de diversos envíos de paquetes sospechosos, se interceptó uno de ellos y se comprobó, previa comunicación y bajo el control de la Autoridad Judicial, que contenía sustancias estupefacientes, varios paquetes prensados de sustancia de color verde y otra bolsa con cogollos de marihuana, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras la incautación se esperó a que el receptor se personara en la empresa de envío del paquete para recogerlo y, controlada la entrega, se procedió a la detención de la persona receptora, que a su vez estaba vigilado por agentes del Grupo Local de Drogas de la Comisaría.

Se ha constatado un incremento del uso de las empresas de paquetería para el envío de sustancias estupefacientes. En este caso el fuerte olor que desprendían los propios paquetes delató la presencia de estas sustancias en su interior. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.