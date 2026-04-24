Detenido un varón por un robo con fuerza mediante butrón en una nave del polígono de Valdelafuente (León)

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza cometido en una nave industrial en el alfoz de León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 42 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en una nave industrial del polígono de Valdelafuente, en el alfoz de León, mediante el procedimiento del butrón.

Los hechos se produjeron el pasado día 24 de marzo, cuando los responsables de la empresa, al iniciar su jornada laboral, detectaron que personas desconocidas habían accedido al interior a través de un agujero practicado en el tejado y habían sustraído diversos equipos informáticos y de comunicación.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Armunia inició tras la denuncia las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Gracias al análisis de los sistemas de seguridad de la empresa y a las inspecciones realizadas los investigadores pudieron determinar que el autor accedió al interior de la nave tras realizar un butrón en el techo y se desplazó posteriormente por distintas estancias del inmueble.

El estudio de las evidencias recogidas durante la inspección ocular, junto con el resto de las gestiones practicadas, permitió identificar de forma concluyente al presunto autor del robo. Una vez localizado, se procedió a su detención el pasado miércoles día 22 de abril.

Según las mismas fuentes, las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de León en funciones de guardia.

El butrón es una técnica de robo planificada que consiste en realizar un agujero en paredes, techos o suelos para acceder a locales, empresas o viviendas y evitar así los sistemas de seguridad principales.