Detenido un varón en Soria por golpear a otro con un objeto contundente en una pelea por el corte de un camino

SORIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Soria a un hombre de 22 años como supuesto autor de un delito de lesiones tras, presuntamente, golpear en la cabeza a otro hombre de 45 años con un objeto contundente, al parecer un martillo.

Los hechos sucedieorn a raíz de una pelea por el corte de un camino en la zona situada entre Barcones (Soria) y Atienza (Guadalajara).

La detención se practicó en la tarde de este viernes y el Puesto de la Guardia Civil de Berlanga de Duero (Soria) instruyó diligencias, que se entregaron en el Tribunal de Instancia de Almazán.