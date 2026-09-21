Detenido un vecino de Íscar por robar numerosos aspersores en Fresneda de Cuéllar

Un agente de la Guardia Civil con el material recuperado - GUARDIA CIVIL

Parte de los efectos sustraídos fueron localizados en una empresa de gestión de residuos de Valladolid y recuperados por los agentes SEGOVIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) - Un hombre de 51 años residente en la localidad vallisoletana de Íscar ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de hurto en la localidad de Fresneda de Cuéllar relacionados con la sustracción de numerosos aspersores, material utilizado para instalaciones de riego agrícola, con una valoración total aproximada de 11.000 euros.

La Guardia Civil ha informado de que la investigación se inició por parte del Equipo Roca de la localidad de Cuéllar tras tener conocimiento de la desaparición de diverso material agrícola perteneciente a explotaciones agrícolas de la zona.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que parte de los efectos sustraídos habían sido trasladados y posteriormente entregados en una chatarrería de Valladolid para su venta como material metálico. Las mismas fuentes han explicado que durante las actuaciones, los agentes localizaron en esa empresa de reciclaje numerosos aspersores, que, tras las diferentes comprobaciones, podrían ser relacionados con los hechos investigados.

Una vez realizadas las gestiones necesarias para determinar su procedencia, el material fue intervenido y puesto a disposición judicial. Como resultado de las actuaciones practicadas y tras el análisis, estudio y explotación de todos los indicios, se detuvo a esta persona como presunto autor de un delito de robo de con fuerza en las cosas y otro de hurto. El hombre contaba con numerosos antecedentes penales.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de este tipo de delitos y anima a comunicar cualquier información que pueda resultar de interés para las investigaciones.