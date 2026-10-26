Un detenido en Villafañe (León) por hurto de herramientas a un profesional en su vehículo mientras trabajaba

Herramientas sustraídas y posteriormente recuperadas por la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido a un varón de 42 años como presunto autor de un delito de hurto de herramientas cometido en la localidad de Villafañe en el vehículo de la víctima mientras esta trabajaba.

Los hechos fueron denunciados por el trabajador, que manifestó que le habían sustraído diversas herramientas de su vehículo profesional mientras se encontraba estacionado en el lugar donde realizaba un trabajo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Entre los efectos sustraídos figuraban un soplador, dos baterías, una cadena de corte y dos motosierras, una de batería y otra de gasolina, objetos recuperados por efectivos del puesto de Mansilla de las Mulas y entregados a su legítimo propietario, tras la preceptiva autorización Judicial.

Las diligencias instruidas y la persona arrestada fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia.