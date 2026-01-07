Detenidos cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años tras una riña tumultuaria en Palencia

PALENCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional y Local han detenido en Palencia a cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años tras una pelea multitudinaria que se ha producido en la capital palentina en una intervención en la que se han intervenido dos cuchillos y una navaja.

Los hechos se han producido a primera hora de la mañana de este 6 de enero, cuando un ciudadano avisó a la Policía de una pelea en la vía pública entre varios individuos cerca de una conocida discoteca de la calle Rizarzuela.

Tras recabar el apoyo de los efectivos disponibles de la Policía Local, tres patrullas de la Policia Nacional se dirigieron al lugar de los hechos y los agentes se interpusieron entre varias personas que se amenazaban y peleaban, separaron e inmovilizaron a los más violentos mientras otros agentes y los policías locales procuraron establecer un cordón de seguridad.

En un momento dado, mientras cacheaban e identificaban a dos varones, otros dos, amigos de los anteriores, pretendían saltarse el cordón policial y ayudar a los anteriores, para lo que acometieron a los policías que trababan de impedirlo, por lo que hubo que inmovilizarles de forma contundente.

Tras someter a un registro preventivo a los cuatro varones, se localizaron entre las vestimentas de dos de ellos sendos cuchillos, mientras que se recogieron del suelo una navaja y una cadena con un mosquetón, seguramente arrojado por alguno de ellos antes de la llegada de los agentes.

Después de ser informados in situ de que se encontraban detenidos acusados de un delito de riña tumultuaria y, en el caso de dos de ellos además de atentado a agentes de la autoridad, fueron trasladados a un centro médico cercano donde fueron atendidos de las contusiones y heridas leves que presentaban.

POLICÍAS HERIDOS

Posteriormente fueron conducidos a la Comisaría de la Policía Nacional, donde quedaron ingresados en los calabozos mientras se instruía el correspondiente atestado policial. Dos agentes, uno de la Policía Nacional y otro de la Local fueron atendidos también por sendas contusiones y heridas en codo y pierna, aunque no revestían gravedad.

Como uno de los detenidos era menor de edad, tras informar a la Fiscalía, fue oído en declaración y puesto a disposición de sus padres, aunque deberá comparecer ante la fiscal de menores cuando fuera citado. Los otros tres detenidos permanecieron toda la noche en los calabozos y, tras tomarles declaración sobre los hechos que se les imputaba, han sido puestos a disposición judicial este miércoles.

Solo uno de los detenidos, precisamente el menor de edad, contaba con antecedentes policiales por robo y hurto. Se da la circunstancia que a uno de ellos, al encontrarse en situación irregular en territorio español, se le incoará el correspondiente expediente administrativo de expulsión.

A pesar de que se tomó declaración a un testigo de esta tumultuosa pelea, en la que participaron de forma confusa varias personas, se continúan gestiones para identificar a otros participantes y personas que hubieran resultado contusionadas.

Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Palencia, que dispuso la libertad.