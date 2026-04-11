Detenidos dos hombres en Valladolid por expulsar a un inquilino de su vivienda tras agredirle por un impago

Archivo - Sucesos.- Detenida en Valladolid por simular un fraude bancario tras ocasionar daños por 120 euros en un hotel de Gijón - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada y coacciones tras expulsar a un inquilino de su vivienda bajo amenazas y agresiones.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado jueves, cuando un ciudadano solicitó auxilio al 091 al alertar de que tres hombres habían accedido por la fuerza a su domicilio y le habían expulsado tras agredirle, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla que recabó el testimonio de la víctima, quien explicó que residía en una habitación alquilada en una vivienda propiedad de su jefe y del socio de este, con quienes mantenía un conflicto desde hacía un mes por el impago de la renta. Según su relato, había recibido previamente amenazas a través de mensajes en los que se le instaba a abandonar el inmueble.

El perjudicado explicó que, sobre las 15.20 horas, su jefe, el socio y un tercer individuo --este último con parte del rostro cubierto-- accedieron a la vivienda con llaves, en contra de su voluntad.

La víctima se refugió en su habitación, cuya puerta estaba cerrada con llave, pero los tres varones la forzaron de una patada. Una vez en el interior, el individuo encapuchado comenzó a agredirle con puñetazos y patadas, e incluso llegó a intentar asfixiarle, mientras le prohibía usar el teléfono y le amenazaba de muerte si avisaba a la Policía.

El socio, también dentro de la habitación, le habría intimidado con un espray de defensa personal y le obligo bajo amenazas a redactar un mensaje de WhatsApp en el que supuestamente manifestaba su intención voluntaria de abandonar la vivienda.

El jefe, según el relato, permaneció fuera de la habitación mientras observaba la escena y finalmente la víctima fue expulsada del inmueble por la fuerza.

Con el fin de verificar los hechos, los agentes localizaron al jefe de la víctima quien, ante las contradicciones y los indicios recabados, fue detenido e informado de forma clara de los motivos y de sus derechos, y fue trasladado a dependencias policiales.

Poco después fue detenido también el socio, mientras que el tercer implicado, presunto autor material de la agresión, aún no ha sido identificado.