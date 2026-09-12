Detenidos dos hombres en Valladolid por tres robos en máquinas expendedoras del Hospital Río Hortega - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de tres robos con fuerza en máquinas expendedoras del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, en una intervención conjunta de Policía Nacional y Policía Local.

A las 17.05 horas del pasado 06 de septiembre, agentes de Policía Nacional y Policía Local fueron comisionados para dirigirse al citado centro hospitalario, donde los vigilantes de seguridad habían detectado, a través del sistema de videovigilancia, la presencia de dos varones que podrían ser autores de varios robos con fuerza cometidos en días anteriores en máquinas expendedoras del propio centro hospitalario.

Los tres vigilantes que se encontraban de servicio acudieron a la sala de espera de la UVI, donde interceptaron a uno de los varones y le preguntaron por el motivo de su presencia en el Hospital.

El individuo respondió que abandonaría el recinto e inició la marcha hacia una de las salidas. El vigilante trató de impedir su huida, momento en el que se produjo un forcejeo en el que el trabajador de seguridad resultó lesionado.

A la llegada de los agentes, los vigilantes mantenían retenido al varón, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional debido a la gran resistencia que éste ofrecía.

Los vigilantes manifestaron a los agentes que reconocían sin género de dudas a los dos individuos como autores de las sustracciones producidas semanas atrás en varias máquinas expendedoras del Hospital.

El segundo varón no pudo ser retenido inicialmente, aunque se sospechaba que aún permanecía dentro del recinto por lo que un indicativo de Policía Local realizó una batida por el hospital, que permitió localizar al segundo sospechoso y proceder a su interceptación y posterior detención.

Tras el cacheo de ambos detenidos, se les intervinieron las ganzúas utilizadas presuntamente para cometer los robos.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para continuar con las gestiones de investigación y finalizar el atestado policial.

La investigación ha permitido determinar la implicación de los detenidos en diversas sustracciones de recaudación obtenida de las máquinas de vending instaladas en el Hospital Universitario Río Hortega.

A lo largo de varios meses se habrían producido distintos hechos, entre ellos la denuncia formulada en noviembre de 2025, relativa a la sustracción de 1.420 euros de varias máquinas expendedoras.

Asimismo, en junio del presente año se denunció la sustracción de la recaudación de otra máquina, y en julio se constató un nuevo episodio que afectó a otro dispositivo, con un perjuicio aproximado de 225 euros. Los varones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.