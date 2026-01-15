Detenidos dos jóvenes en Valladolid por pintadas en trenes que costaron 3.744 euros en reparaciones

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por acosar a una mujer y a su familia con pintadas ofensivas y pinchazos en neumáticos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han sido detenidos en Valladolid como presuntos autores de un delito de daños por pintadas en dos vagones de tren que se encontraban en la estación Campo Grande y cuya reparación ascendió a 3.744,66 euros ya que las pinturas empleadas, "ácidas y corrosivas", dañaron las superficies de los vagones, la propia capa de pintura y la laca protectora así como la chapa de carrocería.

Además y según ha informado la Policía Nacional, uno de los jóvenes ahora detenidos alardeaba en las redes sociales de sus pintadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre cuando vigilantes de seguridad en la estación de trenes Campo Grande sorprendieron a dos jóvenes cuando hacían pintadas en dos vagones. Los autores huyeron del lugar donde abandonaron varios sprays entre las vías, sin que pudieran ser alcanzados por los vigilantes.

Posteriormente un responsable de ADIF se personó en dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia por los daños ocasionados. El Grupo I de la Comisaría de Distrito Valladolid Delicias inició las correspondientes investigaciones para determinar la autoría de las dos pintadas que tras diferentes gestiones pudieron determinar "sin ningún género de dudas" la identidad de los dos varones a los que se imputa un delito de daños.

Uno de los varones fue detenido el 12 de enero y al otro el 13 de enero. A ambos detenidos se les tomó declaración en dependencias policiales y tras dar por concluida la investigación y trasladado el atestado a la autoridad judicial, fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

La Policía Nacional ha informado de que ambos jóvenes van a ser propuestos para sanción administrativa por incurrir en una falta tipificada en la Ley 38/2015 del sector ferroviario, que contempla sanciones de multa de hasta 7.500 euros en las faltas leves y de 7.501 hasta 38.000 euros en las faltas graves, por acceder a zonas ferroviarias restringidas sin autorización.