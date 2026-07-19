Detenidos un hombre y una mujer en Valladolid por activar la alarma de incendios de un hotel y darse a la fuga - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos tras activar la alarma de incendios de un hotel de la capital y darse a la fuga.

Según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, el pasado 13 de julio la Sala CIMACC 091 y el servicio de emergencias de CyL112 recibieron la alerta de incendios del hotel sobre las 02.00 horas de la madrugada, por lo que inmediatamente se desplazaron al lugar varias dotaciones de Policía Nacional, Policía Municipal y Bomberos.

A su llegada, se encontraron con el sonido de la alarma y a varios de los inquilinos del hotel en la vía pública. Tras una inspección por parte de Bomberos por el edificio junto a una responsable del hotel, no se encontró rastro alguno de fuego, y las personas alojadas en el hotel volvieron a sus habitaciones.

Tanto la alarma de incendios como la posterior llegada de dotaciones policiales y de bomberos, así como el desalojo de ocupantes del hotel, originaron un "grave perjuicio" para el descanso y la tranquilidad de los vecinos y los huéspedes.

La responsable del hotel manifestó a los agentes de Policía Nacional que el único dispositivo antiincendios activado había sido el del vestíbulo del hotel y, tras visionar las imágenes del circuito de cámaras de seguridad, mostró a los policías y bomberos cómo se veía acceder al lugar a un hombre y una mujer que no eran huéspedes, y activar la alarma de incendios para abandonar después apresuradamente el lugar.

En la grabación incluso se escuchaba claramente a la mujer advertir al varón de que había activado la alarma y que tenían que marcharse.

La encargada del hotel presentó la correspondiente denuncia en las dependencias de la Policía Nacional en Parquesol, para lo que adjuntó las imágenes grabadas, y se inició la investigación de los hechos por parte del grupo correspondiente.

Los investigadores de la Policía Nacional realizaron diferentes pesquisas hasta determinar la identidad de los dos presuntos autores, que resultaron ser una pareja que habitaba en un inmueble situado en la misma calle del hotel.

Por todo ello, fueron detenidos este viernes, 17 de julio, como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos y oídos en declaración en dependencias de la Policía Nacional, sin que ninguno de los dos testificase acerca de los motivos por los que habían activado la alarma.

Posteriormente, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.