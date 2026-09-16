Detenidos 3 miembros de un grupo de hurtos tras sustraer ropa dos de ellos y otro conducir sin carné en Valladolid

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a tres integrantes de un grupo especializado en hurtos a nivel nacional, una mujer y un hombre que intentó hurtar ropa por valor de 430 euros de un comercio de la capital, y otro varón al que se sorprendió sin carné de conducir y con objetos robados en su vehículo.

La detención se produjo en la tarde del día 14 de septiembre como presuntos autores de un delito de hurto, si bien a a uno de los varones también se le imputó por un delito contra la seguridad del tráfico.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional fue requerida por los servicios de seguridad de un conocido establecimiento comercial de la capital, donde mantenían retenidos a un hombre y una mujer que habían hurtado numerosas prendas.

Los agentes de Policía Nacional se personaron en el lugar y se entrevistaron con un vigilante, quien les relató que había sospechado de una pareja de una mujer y un hombre, a quienes había seguido de manera discreta hasta que intentaron abandonar el comercio, cuando los retuvo y solicitó la presencia policial.

Así, los policías nacionales comprobaron que portaban útiles para eludir las alarmas del comercio y llevaban varias prendas, mientras los retenidos reconocieron que no iban a pagar la ropa y su intención era hurtarlas.

Los agentes procedieron a la detención del hombre que estaba indocumentado y la mujer como presuntos autores de un delito de hurto y los trasladaron a dependencias policiales, donde se continuó con el trámite del atestado.

De manera paralela, otro indicativo de agentes de la Policía Nacional en un control rutinario para evitar la comisión de hechos delictivos paró un turismo de alquiler conducido por un varón que carecía de cualquier tipo de permiso para conducir, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

En el registro que se practicó en el vehículo por motivos de seguridad se localizaron varios perfumes y productos cosméticos, así como la documentación del primer varón detenido en el establecimiento comercial.

Cuando los investigadores que tramitaban el atestado por hurto fueron conocedores de la detención de este último hombre, tras relacionar completamente al conductor con los otros detenidos como un consorte, y al no poder justificar la procedencia de los perfumes y los cosméticos, también imputaron al varón como presunto autor de un delito de hurto.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional han constatado que los tres detenidos forman un grupo itinerante de delincuentes que se desplazaba por todo el territorio nacional para cometer hurtos en establecimientos comerciales, de lo cual han dado cuenta a la autoridad judicial competente una vez finalizada la investigación.

De esta manera, no se descarta que les sean imputados otros hechos cuando se determine el origen de los perfumes y cosméticos encontrados en el turismo.

Los tres delincuentes detenidos han sido puestos a disposición del juez, que ha decretado su libertad.