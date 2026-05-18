Detenidos padre e hijo tras amenazar a un compañero, arremeter contra policías y dañar un piso en Salamanca

SALAMANCA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres, padre e hijo, tras proferir amenazas de muerte a un compañero de piso, arremeter contra los agentes y destrozar a golpes el piso que compartían en el barrio de Capuchinos de la capital salmantina.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 13 de mayo, pasadas las 4.00 horas, cuando en dependencias policiales se recibió un aviso de que en un piso compartido del barrio de Capuchinos había un hombre en estado muy agresivo.

El hombre se encontraba muy alterado y violento, y había amenazado de muerte a otro de los inquilinos del piso, que se había refugiado en su habitación y cerrado la puerta con llave para impedir que entrara el primer individuo.

Además, tal y como señalan desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, otro de los hombres golpeó violentamente la puerta a la vez que profería amenazas, mientras que otro residente, que resultó ser su padre, lo alentaba para que continuara.

Una vez en el lugar, los agentes llamaron a la puerta y fueron recibidos por un hombre que, al abrir y ver a los policías, arremetió contra ellos con gran agresividad, por lo que éstos trataron de inmovilizarlo.

Ante ello, apareció otro hombre que resultó ser el padre del inmovilizado y que trató de impedir la actuación policial, de manera que se abalanzó contra los agentes y les dio patadas y puñetazos indiscriminadamente.

Los dos hombres mantuvieron esa actitud agresiva en todo momento y ocasionaron daños cuantiosos tanto en el rellano de la planta en la que estaba la vivienda, como en la puerta de ésta. También se vieron afectados y resultaron dañados tanto el ascensor como el material de los agentes actuantes.

En el lugar se personaron más indicativos policiales para poder detener a ambos hombres, que fueron trasladados a dependencias policiales.

En el traslado, estos continuaron con esta actitud violenta, con patadas y puñetazos en el interior del vehículo policial y amenazaron de forma grave y reiterada a los agentes actuantes. Una vez finalizados todos los trámites documentales, los detenidos pasaron a disposición judicial.