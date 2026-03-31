Detenidos tres porteros de un establecimiento de ocio nocturno de Salamanca por dar una paliza a un varón

Archivo - Fallece el hombre de 70 años agredido en Burgos en una discusión de tráfico y decretan prisión para el autor - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres porteros de un establecimiento de ocio nocturno de Salamanca por lesiones graves a un varón al que propinaron una brutal paliza a la puerta y alrededores del local, ubicado en la zona centro, tras lo que tuvo que tuvo que acudir al hospital, donde le dieron numerosos puntos de sutura.

Pese a que el joven que recibió los golpes se alejó del local, los tres individuos le persiguieron y le propinaron una brutal paliza aprovechando su superioridad y la inacción de la víctima, han informado a Europa Press fuentes policiales, que han concretado que la víctima sufrió cabezazos, patadas y puñetazos, los cuales no cesaron ni aun cuando el joven estaba en el suelo.

Tras la denuncia de los hechos se iniciaron las labores de investigación correspondientes que determinaron sin ningún genero de duda la identidad de los tres agresores.

Una vez identificados se procedió a la detención de los tres individuos a los cuales ya les constan numerosos antecedentes policiales. Tras la realización del oportuno atestado todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.