Detenidos en Valladolid dos trabajadores de un bar por llevarse 1.500 euros

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VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos varones por llevarse 1.500 euros del establecimiento hostelero en el que trabajaban.

Los hechos se remontan al pasado 10 de junio, cuando el propietario del establecimiento presentó una denuncia en la que comunicaba la desaparición de más de 1.500 euros en efectivo del interior de su local, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El denunciante manifestó que no se apreciaban daños en la cerradura ni en ningún otro elemento de cierre del establecimiento, por lo que se descartaron indicios de fuerza.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron gestiones policiales para el esclarecimiento del suceso y las primeras diligencias permitieron determinar que el presunto autor era un trabajador del propio establecimiento, por lo que se activó un dispositivo para su localización.

El varón fue detenido en la tarde del 11 de junio como presunto responsable de la sustracción. Además, la investigación continuó y permitió establecer la implicación de un segundo trabajador, que fue identificado y detenido en la mañana del 12 de junio.

Los arrestados, que cuentan con dos y siete detenciones previas, respectivamente, fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.