Sucesos.- Detenidos en Valladolid tres multirreincidentes por robar en un bazar de la capital - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid en la tarde del jueves, 21 de mayo, a tres hombres multirreincidentes en delitos contra el patrimonio, como presuntos autores de un delito de hurto en un bazar de la capital.

Sobre las 16:30 horas del 21 de mayo, los tres individuos accedieron al interior del establecimiento, en cuyo interior comenzaron a coger, "con total impunidad", una gran cantidad de artículos de menaje, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

A pesar de los requerimientos del responsable del local y a la presencia de cámaras de vigilancia que grabaron los hechos, los tres hombres abandonaron el local sin abonar ningún producto, por lo que el responsable llamó a la sala CIMACC 091, que envió varios indicativos uniformados al lugar.

A la llegada de los agentes, los presuntos autores ya se habían marchado del lugar, pero los policías, tras entrevistarse con el responsable del comercio y visionar las imágenes recogidas por las cámaras, reconocieron "sin ningún género de dudas" a los varones.

Se trataba de tres individuos conocidos por los policías por haber cometido otros pequeños delitos contra el patrimonio en fechas anteriores, quienes carecían de domicilio conocido, y que habitualmente se dedicaban a cambiar los productos hurtados por alcohol, tabaco o drogas.

Los policías actuantes pusieron en conocimiento del resto de indicativos en servicio las identidades de los presuntos autores, y patrullaron por las zonas donde habitualmente se había localizado en otras ocasiones a estos hombres.

Dichas patrullas propiciaron la localización de los tres hombres, así como la recuperación de parte de los artículos de menaje sustraídos en el comercio y, una vez localizados e identificados, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los tres varones como presuntos autores de un delito de hurto.

Los detenidos, que suman entre los tres 26 detenciones de la Policía Nacional, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.