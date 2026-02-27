Detenidos un varón y un menor por daños en vehículos y quema de contenedores en San Andrés del Rabanedo (León)

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) han detenido a un varón y a un menor de edad (al que se ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores) como presuntos autores de diversos delitos de daños cometidos en la citada localidad consistentes en daños en vehículos y quema de contenedores.

La operación comenzó a finales de diciembre tras la recepción de cinco denuncias por hechos cometidos en la misma franja temporal. Al analizar los casos los investigadores detectaron un patrón común en los ataques: un aumento inusual de daños provocados de forma intencionada.

Se produjo un alarmante aumento de daños intencionados, principalmente en vehículos, consistentes en fracturas y desperfectos en diferentes partes de los mismos, así como en mobiliario urbano como la quema de contenedores, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Como consecuencia de estos hechos se tramitaron las correspondientes diligencias policiales y se constató que los presuntos autores habrían ocasionado importantes daños de cuantía económica que generaron un perjuicio directo a los afectados.

Asimismo, estos actos vandálicos provocaron una notable alarma social en la zona que incrementó la sensación de inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de patrimonio tanto público como privado.

Tras la investigación para el esclarecimiento de los hechos se logró la identificación y posterior detención del varón y del menor de edad como presuntos responsables de los daños investigados.