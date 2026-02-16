Detenidos en Vizcaya los cuatro presuntos autores del robo de 6.000 kilos cobre en una empresa de Miranda - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BURGOS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro (Burgos) han detenido a cuatro hombres como presuntos autores del robo con fuerza de más de 6.000 kilos de cobre, valorados en unos 51.000 euro, en una empresa de dicha localidad. Una mujer, investigada en los mismos hechos, se encuentra en busca y captura al no haber sido aún localizada. según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El hecho criminal esclarecido fue perpetrado en Miranda el pasado 19 de enero de madrugada, en una empresa ubicada en un polígono industrial de Bayas. Para acceder a su interior, los delincuentes, a bordo de una furgoneta, forzaron previamente la puerta de una empresa contigua. Seguidamente, practicaron un butrón que les franqueó el acceso a la nave objetivo del robo, no sin antes neutralizar los sistemas de alarma, logrando sustraer varias bobinas de cobre con el peso y valor ya indicados.

La investigación policial, denominada Operación 'Cyprium', se ha desarrollado en colaboración con agentes de la Policía Autónoma Vasca, que por su parte les imputan la comisión de un robo con fuerza en una nave de la localidad vizcaína de Basauri en agosto de 2025. Igual que en la empresa de Miranda, los detenidos practicaron un butrón y, tras acceder al interior, sustrajeron materia prima metalúrgica.

A los cuatro detenidos, con edades entre los 25 y los 50 años, se les imputan los delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. Todos presentan antecedentes policiales previos y ya han pasado a disposición del Tribunal competente en Miranda de Ebro.