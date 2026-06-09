Detienen a un menor y buscan a otro joven por golpear a un mujer para robarle el móvil en Valladolid

Agente de la policía. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad y bajo tutela de su madre a un joven de 17 años que fue detenido en Valladolid tras golpear a una mujer, en compañía de otro al que se busca, para robarle el teléfono.

Los hechos se produjeron el pasado domingo a última hora de la tarde cuando la Policía Nacional envió una dotación de agentes uniformados a la Carretera de Renedo, donde una mujer había sido víctima de un intento de robo.

Rápidamente la dotación policial se personó en el lugar requerido y se entrevistó con la víctima, detallan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

La mujer relató a los policías como momentos antes había sido abordada por dos jóvenes que le habían amenazado para que les diese el bolso y el móvil, que si no le iban a clavar una navaja.

La mujer, lejos de amedrentarse ante los delincuentes, aferró firmemente el bolso y el móvil para evitar que se lo quitasen, por lo que uno de los jóvenes le propinó una patada en el pecho y el otro le lanzó una silla de plástico que había allí y posteriormente le propinó un puñetazo en la parte superior de la cabeza, concretamente en el lateral izquierdo. Al pedir auxilio la mujer a gritos, los dos jóvenes se dieron a la fuga.

La víctima mostró a los agentes la marca de un zapato en su camiseta, fruto de la patada de uno de los jóvenes. Tras tomar nota de la descripción de los presuntos autores, los policías facilitaron los datos al resto de indicativos en servicio y realizaron una búsqueda de los autores por las inmediaciones con resultado negativo.

Poco después la víctima llamó de nuevo a la Sala CIMACC 091 indicando que había vuelto a ver a los presuntos autores y que temía que le volviesen a intentar robar o agredir. En esa ocasión los dos presuntos autores se dieron a la fuga en dirección a la VA-20.

Un indicativo policial localizó transitando por el arcén en sentido contrario al tráfico rodado, a uno de los dos jóvenes, y procedió a interceptarlo. El identificado, de 17 años, plenamente reconocido como uno de los dos presuntos autores del robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, fue detenido por los agentes de Policía Nacional y trasladado a dependencias policiales.

La víctima del robo manifestó a los policías que se desplazaría por sus propios medios para ser asistida por un facultativo médico y posteriormente presentaría denuncia por lo ocurrido. El detenido, tras comunicarse su detención a la Fiscalía de Menores, quedó en libertad bajo la tutela de su madre.

Desde el Grupo de investigación pertinente se continúan los trámites tendentes a la localización y detención del segundo autor de los hechos.