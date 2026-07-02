Detienen en Palencia a un conductor por viajar con una mujer sobre la que tenía orden de alejamiento

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras verificar su verdadera identidad y comprobar que tenía en vigor una orden judicial de alejamiento respecto de una de las mujeres que viajaba con él en el vehículo, según ha informado Policía Nacional, además el implicado había tratado previamente de ocultar su situación y había facilitado los datos identificativos de otra persona.

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del pasado 1 de julio, momento en el que una dotación policial en labores preventivas de seguridad ciudadana observó un turismo de características similares a otro sobre el que existía interés policial. Al realizar las comprobaciones oportunas, los agentes constataron además que el automóvil carecía del seguro obligatorio en vigor, motivo por el cual procedieron a interceptarlo con el fin de identificar a sus ocupantes.

Durante la intervención, el conductor manifestó que no disponía de documentación y facilitó verbalmente un número de documento nacional de identidad. Sin embargo, tras las primeras gestiones de verificación, los funcionarios advirtieron de que la fotografía asociada a esa identidad no coincidía con los rasgos físicos del hombre, por lo que se procedió a su traslado a las dependencias policiales para determinar su identidad real de forma fehaciente.

Una vez confirmada su verdadera filiación en la comisaría, las consultas efectuadas en las bases de datos han permitido comprobar que sobre él pesaba una orden judicial de alejamiento en vigor respecto de una de las ocupantes del coche. Esta circunstancia ha motivado su detención inmediata por el presunto delito de quebrantamiento.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han tramitado una propuesta de sanción administrativa contra el conductor por aportar datos falsos sobre su identidad durante la actuación en la vía pública, sin perjuicio de otras actuaciones de los cuerpos competentes por el resto de infracciones detectadas. Tras la finalización de las correspondientes diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.