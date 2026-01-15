Detienen en Salamanca al autor de una paliza a un hombre a las puertas de un bar en Nochebuena

SALAMANCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre por un delito de lesiones graves, como la fractura del peroné y múltiples contusiones, ocasionadas en el exterior de un bar en Nochebuena, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 24 de diciembre a las puertas de un local de ocio del centro de Salamanca cuando un hombre agredió a otro por la espalda, al darle un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento y caer al suelo.

Una vez en el suelo e inconsciente, el ahora detenido dio "brutales golpes y patadas por todo el cuerpo" del herido, que quedó en el suelo junto a un gran charco de sangre, como han indicado desde la Comisaría Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los funcionarios policiales que prestaron servicio fueron requeridos en las inmediaciones del establecimiento por un grupo de personas que les manifestaron que un hombre acababa de ser agredido a la puerta del bar y se encontraba tumbado en el suelo.

Los agentes se dirigieron al lugar y observaron a un hombre en el suelo junto a un gran charco de sangre, con los ojos cerrados, sin respuesta a estímulos e inconsciente. Le prestaron los primeros auxilios y solicitaron en el lugar la presencia de servicios sanitarios, que asistieron al lesionado y le trasladaron a un centro hospitalario, en el que determinaron que, además de las múltiples contusiones, debía ser intervenido quirúrgicamente ya que presentaba fractura de peroné.

Una vez realizadas las gestiones de investigación pertinentes, se identificó plenamente al autor de los hechos por lesiones graves. Tras ser localizado, fue detenido este miércoles por un delito de lesiones. De todos los hechos, y una vez terminadas las correspondientes diligencias, se ha dio cuenta al Juzgado de Guardia de Salamanca.