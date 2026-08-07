Detienen en Soria a un fugitivo reclamado por Rumanía por delitos contra la propiedad

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SORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Soria ha detenido en la zona de Lubia a un ciudadano rumano al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interesada por las autoridades de su país, por delitos contra la propiedad.

Una vez recibida la comunicación de que esta persona podría encontrarse en la provincia de Soria, la Policía Nacional inició gestiones para su localización, las cuales dieron su fruto el pasado día 28 de julio, cuando fue detenido y trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Soria para su puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional trabaja de forma constante y coordinada para localizar, identificar y detener a prófugos de la justicia nacionales e internacionales. Esta labor se lleva a cabo mediante una estrecha colaboración con organismos tanto policiales como judiciales de distintos países, detallan desde la Subdelegación a través de un comunicado remitido a Europa Press.