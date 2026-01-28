DGT embolsa camiones en nueve puntos de la red principal en CyL

Archivo - Imagen de archivo de camiones parados por la nieve. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico está embolsando camiones en nueve puntos de la red principal de carreteras a su paso por Castilla y León, según refleja en su web y de la que se hace eco Europa Press.

En concreto, en León se están parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres.

En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.

En Valladolid, la Guardia Civil para a los camiones en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.