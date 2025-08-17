Día "muy complicado" en León con 62 pueblos desalojados, 32 más que por la mañana, y 2.000 evacuados

Bomberos forestales continúan con labores de extinción para sofocar el incendio forestal, a 17 de agosto de 2025, en Molinaferrera, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha calificado de "muy complicada y compleja" la jornada de este domingo en la provincia debido a la evolución de los numerosos incendios forestales activos, que han obligado a desalojar ya 62 localidades, 32 más que a primera hora de la mañana.

El número de personas evacuadas supera ya las 2.000, frente a las 1.500 que se contabilizaban en las primeras horas del día.

Tras la reunión del CECOPI, Diego ha explicado que en la provincia se mantienen nueve incendios en nivel 2 de gravedad y otros dos en nivel 1, lo que ha puesto a prueba la actuación del operativo de extinción, que ha estado condicionado por las adversas condiciones meteorológicas.

"Hemos tenido vientos muy elevados, variables, difíciles de controlar, que incluso han puesto en riesgo al propio personal operativo, con cuadrillas que han tenido que ser rescatadas", ha señalado.

El delegado ha detallado que la situación se ha complicado especialmente en Fazgar y Oencia, donde brigadas de Medio Ambiente ha permanecido junto a vecinos para intentar defender el núcleo urbano. También ha destacado el incendio que afecta al Valle de Valdeón y Barniedo de la Reina, que obligó a desalojar todo el municipio y la vertiente de La Reina, y el que avanza desde Ourense, al que ha definido como "una tormenta de fuego" impulsada por fuertes rachas de viento.

Asimismo, ha alertado de la propagación del fuego desde Porto (Zamora) hacia Encinedo y de la complicación en incendios como los de Anllares, Almanza, Llamas de Cabrera u Orayo, con momentos de "gran dificultad" a lo largo de la tarde.

En cuanto a la calidad del aire, Diego ha pedido a la población que extreme las precauciones, evite esfuerzos físicos y utilice mascarillas en caso de dificultad respiratoria derivada del humo, que afecta tanto a la capital leonesa como a numerosos puntos de la provincia.

Finalmente, ha reiterado la petición del presidente de la Junta al Gobierno central para que active el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de extinción. "Se trata de una situación de país, y necesitamos que se pongan a disposición medios del Ejército para reforzar el operativo que se deja la piel desde hace diez días en la lucha contra estos incendios", ha concluido.