Los Días de la Costrada de Soria baten récord con 13.000 raciones vendidas

SORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de los Días de la Costrada ha batido récord de ventas al superar las 13.000 raciones vendidas en los siete establecimientos participantes, tres en la capital y cuatro en la provincia, entre el 20 y el 22 de marzo.

La cita, organizada por la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), ha superado así las 12.500 raciones de la anterior edición.

Este crecimiento "confirma la consolidación de unas jornadas que no solo ponen en valor uno de los productos más emblemáticos de la repostería soriana, sino que también contribuyen de forma directa a dinamizar la actividad económica de la provincia", han señalado desde FEC Soria.

Durante los tres días de celebración de la jornada, la elevada afluencia de público, tanto local como visitante, se ha traducido en un mayor movimiento en las calles y en un impulso significativo para el comercio y la hostelería de la provincia.

En la capital, en Dulces Duero han registrado una intensa afluencia de gente y se han alcanzado las cifras de ventas del año pasado, mientras en Mantequerías York han registrado un incremento de las ventas cercano al 40 por ciento y se ha agotado toda la producción.

Por su parte, Elisabeth's Cake, que este año se ha unido al evento por primera vez, ha destacado la buena acogida y el interés de los clientes por la costrada, con reservas incluso de fuera de la provincia.

En el ámbito rural, Pastelería Moraga, en El Burgo de Osma, ha superado las expectativas iniciales y agotó las existencias el domingo, con eventos como las Matanzas del Virrey, en la localidad.

En Almazán, la Confitería Almarza ha incrementado los datos del año anterior y ha agotado igualmente toda su producción con las ventas en mostrador y los encargos. También en Almazán, en Pastelería Gil han cerrado la cita con buenas sensaciones y el éxito de todas sus versiones de costrada.

En Arcos de Jalón, El Abuelo José Luis ha constatado una mejora respecto al año pasado, con una clientela principalmente local que mantiene el consumo de este producto, lo que consolida la costrada como un referente de la repostería tradicional.

COMPROMISO

El presidente de ASEC, Carlos Rodríguez, ha valorado el desarrollo de esta edición. "Los resultados son fruto del trabajo, la implicación y el compromiso de los pasteleros de la provincia, que cada año se esfuerzan por ofrecer un producto de máxima calidad e innovar con nuevas variedades para el deleite del público", ha destacado.

Asimismo, ha agradecido el respaldo del público, "que responde siempre de forma excepcional", y ha valorado la colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, a cuyos donantes se les han entregado vales de costrada por las donaciones efectuadas.

Rodríguez ha incidido también en el apoyo del sector hostelero, que se vuelca al incorporar la costrada a sus cartas y postres, "para dar mayor visibilidad a este producto".