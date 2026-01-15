Díaz afirma que PSOE hará una campaña "en positivo, con propuestas" frente al "empacho de propaganda" que hace Mañueco

Díaz (C) junto a Luengo y Merino durante la rueda de prensa. - PSOE

SALAMANCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE por Salamanca a las Cortes, Fran Díaz ha asegurado que los socialistas harán una campaña electoral "en positivo" para hacer llegar a la ciudadanía "propuestas y que vean que hay otra forma de gobernar" de la mano de Carlos Martínez.

Díaz, que ha comparecido, junto a Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo, alcaldes respectivos de Carrascal de Barregas y La Alberca, ha asegurado que el PSOE dará a conocer su propuestas frente "al empacho de propaganda y de fotos" de un Gobierno autonómico que encabeza "Mañueco y un Partido Popular que está desbocado".

"Como los malos estudiantes, Mañueco que es un mal estudiante, se pone a estudiar al final para luego suspender", ha aseverado Fran Díaz, quien ha acusado al presidente de la Junta y al PP de "tratar como tontos a los salmantinos" al hacerse fotos frente a un cartel virtual de un consultorio en la capital "que ahora llaman multibarrio" y que prometieron hace casi veinte años, o visitando "de forma clandestina" el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo sin decir que las mejoras que se han hecho "han venido financiadas y de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez.

"En definitiva, palabrería barata, fotografías vacías, y una necesidad de hacer propaganda que se corresponde con las urgencias ahora de un presidente, y de un partido, agotado por casi cuarenta años de gobierno con infinitas promesas y propuestas que nunca se han llegado a realizar" ha insistido el cabeza de lista socialista por la provincia de Salamanca.

Frente a ello, Díaz ha destacado que los socialistas tienen un proyecto "que cohesiona la provincia, con servicios públicos esenciales de calidad, transporte, infraestructuras y comunicaciones para todos vivan donde vivan".

En esta misma línea, Noelia Merino ha puesto el foco en el transporte público de viajeros en autobús y las comunicaciones por carretera, con un Buscyl "cuya gratuidad no es tal porque lo están pagando los ayuntamientos con sus pagos a la Junta por el transporte metropolitano",.

Un transporte metropolitano donde "siguen sin funcionar las paradas y las marquesinas inteligentes, y los autobuses se siguen averiando e incendiando en pleno servicio con flotas desvencijadas" ha añadido Merino.

Asimismo, Noelia Merino ha pedido "igualdad de trato para todos los municipios de la provincia" algo que "no ocurre ni ha ocurrido con el Gobierno de Mañueco tras aplicar el favoritismo hacia unos municipios sobre otros" ha finalizado.

Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca y número tres en la lista a las Cortes, ha lamentado los incendios que asolaron la provincia de Salamanca y la Comunidad el pasado verano y ha asegurado que "nada" de lo prometido y las medidas anunciadas por "el tándem Quiñones Mañueco" se ha cumplido o puesto en marcha.

Luengo ha explicaodo que con la llegada del invierno "se ha despedido al 50 por ciento del dispositivo contra incendios", y se sigue sin reconocer "el estatuto y la figura de bombero profesional en el servicio de extinción" por lo que ha augurado que la única estrategia de Mañueco para el verano que viene es "rezar para que no haya fuegos".

"La única política del PP y del señor Mañueco es continuar eludiendo responsabilidades y competencias", ha añadido Luengo, además de asegurar que "la Junta es competente en esta materia para luego echarle la culpa al Gobierno de España, a la emergencia climática o a los pirómanos".

Frente a esta "desidia y dejadez" ha anunciado que desde el PSOE se apuesta y se garantiza "un dispositivo cien por cien público, el reconocimiento de la figura del bombero profesional, con material y medios en todo el operativo, un operativo que estará todo el año trabajando en el monte y disponible".

Para ello hace falta, ha finalizado, "que el próximo verano se mande a su casa al tándem Quiñones y Mañueco".