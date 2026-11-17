Foto de familia tras la toma de posesión de los nuevos bomberos de Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez nuevos bomberos, nueve hombres y una mujer, han tomado posesión este martes de sus puestos, en una acto celebrado en el Consistorio, y se han incorporado a la plantilla de Palencia.

Se trata de nueve hombres y una mujer que, tras superar la oposición y completar 300 horas de formación, pasan a formar parte de este servicio que alcanza ahora los 52 efectivos en Palencia.

Con estas incorporaciones el parque municipal se pone "casi al día, después de haber atravesado épocas complicadas por la falta de personal", como así lo ha apuntado la alcaldesa de la capital palentina, Míriam Andrés.

"Son diez funcionarios que corren hacia donde está el peligro, hacia donde los demás huimos. La mejor definición de vocación de servicio público que puede tener un trabajador, en este caso de la administración local" ha añadido Anfrés durante su bienvenida a los nuevos trabajadores, al tiempo que se ha mostrado esperanzada de que el acto "quedase para siempre en su recuerdo".

Por su parte, el jefe de Bomberos, Javier Villena, ha destacado "la actitud, el compromiso y la vocación demostrados por los aspirantes durante todo un proceso formativo formado por 300 horas en distintas especialidades, como rescates en ríos o intervenciones en incendios confinados.

Estas incorporaciones permitirán "mejorar la organización interna y afrontar las intervenciones con mayor rapidez y eficacia" ha aseverado Villena.

La llegada de los nuevos bomberos se suma además al proceso de modernización material acometido en los últimos años, con la renovación de vehículos de intervención, la adquisición de nuevas autobombas y autoescalas y la próxima incorporación de más vehículos ligeros, un nuevo camión forestal y equipos de protección para los efectivos.

Por último, el concejal del área, Antonio Casas, ha asegurado que el Ayuntamiento pretende seguir incorporando plazas de bombero a futuras ofertas de empleo público "para cubrir las necesidades que vayan surgiendo por jubilaciones o salidas hacia otros destinos".

Asimismo, ha reconocido que la llegada de estos efectivos "va a permitir afrontar con más tranquilidad de cara al futuro la planificación de nuevas convocatorias", unas plazas que deben compatibilizarse con otros muchos servicios del Ayuntamiento "que también están muy necesitados de personal".

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