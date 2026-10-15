Diez organizaciones celebrarán este viernes en Valladolid la jornada 'Valladolid Coopera 2026' por la justicia global

Cartel de la edición 'Valladolid Coopera'. - COODECYL

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Castilla y León (Coodecyl) ha organizado para este viernes, 16 de octubre, una nueva edición de 'Valladolid Coopera 2026: Jornada por la Justicia Global', un encuentro que sacará a la calle el trabajo de las organizaciones de cooperación internacional de la ciudad.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento se desarrollará en la Plaza Juan de Austria de la capital entre las 10.00 y las 14.00 horas y contará con la participación de diez organizaciones: ACPP - Asamblea de Cooperación por la Paz, Anawin, Entreculturas, FISC, InteRed, Médicos del Mundo, ONGD SED, Rekko Ibérica, Treball Solidari y la propia Coodecyl.

A lo largo de la mañana, la jornada ofrecerá exposiciones, juegos educativos y actividades participativas para todas las edades orientadas a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los derechos de la infancia, la diversidad cultural, la solidaridad internacional y los desafíos de la justicia global.

A través de esta actividad, la coordinadora ha expresado su intención de acercar a la ciudadanía la labor de las ONG de desarrollo locales, además de poner en valor el compromiso de Valladolid con la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un mundo justo, solidario y sostenible.