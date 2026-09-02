Diez, sobre su presencia en la concentración por Ceuta: "No he recibido ningún tipo de presión por parte del partido"

El alcalde de León, José Antonio Diez, en el Consistorio de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado este miércoles que no ha recibido "ningún tipo de presión" por parte del PSOE ante su decisión de asistir esta tarde a la concentración por la crisis migratoria de Ceuta impulsada por la sociedad civil.

El regidor socialista leonés ha confiado en que este acto cuente con la participación de la inmensa mayoría de los leoneses y ha confirmado que mantiene su posición de participar en la misma: "Por supuesto voy a estar esta tarde", ha apuntado.

El pasado lunes Diez anunciaba que asistiría al acto y abogaba por "alejarse" del partidismo y demostrar "altura de Estado". "Yo creo que lo que es importante aquí es que hay que alejarse del partidismo, que refrentan o que hacen algunos partidos políticos y lo que hay que demostrar es una altura de Estado", declaraba al respecto, para añadir que los partidos políticos tienen que estar "al nivel" y llegar a acuerdos de Estado en esta materia en vez de buscar "ventajismo" político en cuestiones que preocupan a toda la sociedad.

Según ha explicó en ese momento, en León hay una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otra impulsada por la sociedad civil. En esta última es en la que estará presente: "Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar, evidentemente, al pueblo ceutí, que creo que es un momento en el que necesita que se muestre claramente el apoyo del pueblo".

Al mismo tiempo, destacaba la importancia de participar en este acto para defender la soberanía nacional y las fronteras españolas, además de referirse al apartado humanitario "tan duro y tan difícil" que se vive actualmente en Ceuta. "Hay que tener en cuenta que las personas que ahora mismo han entrado a Ceuta son personas, como he dicho, tienen derechos que avalan las propias Naciones Unidas, pero también el derecho internacional", subrayaba.