Diez reitera que el PSOE de León no participará en el "paripé" de la Comisión de Investigación sobre Enredadera

Publicado 29/08/2018 13:35:21 CET

LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha reiterado este miércoles que su grupo no va a participar en el "paripé" de la Comisión de Investigación de la 'Operación Enredadera' pactada por PP y Ciudadanos.

No obstante, Diez ha remarcado que el hecho de no participar en la Comisión de Investigación para esclarecer la trama 'Enredadera' no quiere decir que el PSOE no esté dispuesto a aclarar todo lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de León, ya que ha asegurado que seguirán "desenredando todo".

El portavoz socialista cree que ha sido "suficientemente claro" al decir que el PSOE no va a participar en dicho "teatrillo", que se han montado PP y Ciudadanos para "eludir" la moción de censura que "es, evidentemente, reclamada por la ciudadanía de cara a recuperar la honradez, la ética y la transparencia". De hecho, ha indicado que lo que debería de hacer Cs es "dejar de sostener la corrupción".

Diez ha añadido que los concejales de Cs no deberían estar nerviosos por la ausencia del PSOE en la comisión porque harán propuestas para "desentrañar" todo y seguirán intentando desenredar lo que aquí ha sucedido, según ha informado el PSOE a Europa Press a través de un comunicado.

Además, el edil socialista ha recordado que el PSOE ha exigido "transparencia" para que los medios de comunicación puedan participar y reclamado que las comparecencias de la comisión de investigación sean "públicas".

Asimismo, Diez, ha precisado en el marco de este intento de aclaración, el PSOE ha reclamado ya todos los expedientes investigados por la UDEF y la respuesta obtenida es que no existe copia de los mismos por lo que ha apuntillado que "no sé qué van a investigar los concejales de PP y Ciudadanos".

Por último, el portavoz socialista ha subrayado que es "curioso" que el listado de los expedientes que se ha llevado la UDEF queda de manifiesto que algunas de las obras investigadas eran propuestas por el Grupo Ciudadanos como enmiendas al presupuesto del PP y como condición 'sine quan non' para aprobar los presupuestos como queda de manifiesto en una de las conversaciones grabadas al ya ex concejal responsable de Obras, José María López Benito, quien indica textualmente que preguntará a Ciudadanos sobre la obra de la piscina del Hispánico, ahora investigada.