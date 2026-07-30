Diez reivindica el valor de León en la historia universal y confía en que su aportación a la democracia sea reconocida

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), en su nombramiento como mantenedor de los Fueros 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reivindicado este jueves la relevancia de León en la historia de España y en la historia universal y ha confiado en que sea reconocida su aportación a la democracia y la participación del pueblo para adquirir "el verdadero lugar que se merece".

El regidor ha puesto en valor la historia y la identidad leonesas en el marco de los actos de la Lectura de los Fueros, en una nueva edición de la conmemoración de su promulgación en 1017, actos organizados por la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos de León (Sofcaple) y la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León con la colaboración del Ayuntamiento de León y el Cabildo Catedralicio.

José Antonio Diez ha sido nombrado mantenedor de los Fueros 2026 y durante su intervención ha expresado la importancia de luchar por el reconocimiento de León como Cuna del Parlamentarismo y difundir el Fuero. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de León, como improvisado concejo y prolegómeno de la lectura que se ha desarrollado posteriormente en el claustro de la Catedral, ha acogido este nombramiento ante la presencia de miembros de la Corporación Municipal, autoridades y los responsables de Sofcaple y la Academia, Vicente Carvajal, José Luis Chamosa y José María Merino.

Diez ha agradecido la distinción de mantenedor de los Fueros en la presente edición, por darle la palabra para defender el 'corpus normativo' leonés "más importante e influyente". Además, ha mostrado su orgullo por ser considerado uno de los defensores de la identidad, la historia y la cultura leonesas. "Sentir que ese compromiso es comprendido y valorado me da tanta ilusión como fuerza para seguir adelante, batallando por lo que creo, lo que defiendo y lo que estimo justo para mi tierra, para nuestra tierra", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha hecho referencia al prólogo que firmó en la edición facsímil de los Fueros de León en el que, bajo el título 'Olvido, memoria y orgullo', reivindicaba que la historia reciente de León es una crónica de restitución del honor y de la memoria. "Una lucha por la restauración del orgullo de ser un Reino al que el paso del tiempo cubrió con un velo de olvido que ha costado siglos levantar. Un Reino sin el que, sin duda, no habría España pero al que la pátina del tiempo ha opacado, no sin intención, desde muchos ámbitos", ha añadido.

En su intervención, también ha recordado que, durante los últimos años, los leoneses han luchado contra el olvido de su historia y su relevancia histórica en el pasado. "Fue complejo y penoso el camino para lograr el reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo y sigue siendo complicado hacer que este título de la Unesco ponga en el verdadero lugar que se merece nuestra contribución a la democracia y la participación del pueblo", ha apostillado.

"PONER LAS COSAS EN SU SITIO"

Asimismo, Diez ha aludido a las voces que intentan "minimizar o confundir" sobre el valor de este precedente histórico y, por ende, sobre la relevancia de León en la historia de España y en la historia universal. Por ello, el hecho de contar con herramientas como la lectura de los Fueros que se convierte en un compromiso con las generaciones pasadas y con las futuras para "poner las cosas en su sitio".

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño; el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones y el Procurador del Común, Tomás Quintana, entre otras autoridades.

Tras el nombramiento del mantenedor de los Fueros 2026, los actos se han trasladado al claustro de la Catedral, con la lectura pública de los preceptos tanto territoriales como locales a cargo de distintas personalidades de la sociedad leonesa. El deán de la Catedral, Florentino Alonso, y José Antonio Diez, han iniciado la lectura.