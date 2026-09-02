Diez sostiene que "si es cierto" el contenido del informe policial sobre Ceuta se trata de "una invasión en toda regla"

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado que "si es cierto" lo publicado este miércoles en torno al 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta', no se trataría de una crisis migratoria, sino de "una invasión en toda regla".

En su opinión, de ser veraz y de existir dicho informe, resulta "un poco extraño" que no haya pasado por las manos "que tiene que pasar", en alusión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si es cierto pues evidentemente no estamos hablando de una crisis migratoria estamos hablando de la invasión en toda regla", ha apuntado.

Según consta en el Informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que apunta a "planificación", tanto "previa" como "táctica".

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la Plaza de San Marcelo de la capital leonesa, donde ha participado en la concentración convocada en León en solidaridad por la crisis migratoria de Ceuta, un acto al que han asistido unas 8.000 personas, según fuentes policiales.