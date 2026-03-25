Dimiten el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria y su director del Área Económica ante su situación procesal

SORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez, han presentado la dimisión de sus cargos a la Gerencia Regional de Salud ante su situación procesal, ha informado este miércoles la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

La Guardia Civil ha detuvo a los dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en la mañana de ayer, martes, en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria. Ambos quedaron en libertad por la tarde con obligación de comunicar sus domicilios.

Asimismo, la Gerencia Regional de Salud ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales y ha garantizado también su colaboración con la Justicia "para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia".

La Junta ha asegurado también que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando "con normalidad" a cargo de la Dirección médica, "como es habitual en los casos de ausencia del titular de la Gerencia".