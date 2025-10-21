La Diócesis de León reabrirá la iglesia de Palat del Rey en diciembre como espacio expositivo

Imagen promocional de la iglesia de San Salvador de Palat de Rey de León, que reabrirá sus puertas como espacio expositivo vinculado al Museo Diocesano y de Semana Santa. - OBISPADO DE LEÓN

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Salvador de Palat de Rey reabrirá sus puertas el próximo mes de diciembre como espacio expositivo "de referencia" de la Diócesis de León, vinculado al Museo Diocesano y de Semana Santa (MDySS).

Con este objetivo la comisión diocesana de Patrimonio ha aprobado que la 'Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa' sea la entidad encargada de la gestión y apertura al público de este edificio para dar continuidad a la etapa de 18 años en la que Palat de Rey, desde su apertura el 20 de julio de 2006 hasta su cierre en 2020, se convirtió en punto de referencia cultural de la Iglesia de León.

En aquel momento contaba con una propuesta expositiva de más de 40 muestras en ámbitos tan variados como la religiosidad popular o la creación artística contemporánea de la mano de su entonces coordinador, el canónigo y entonces delegado de Patrimonio de la Diócesis, Máximo Gómez Rascón, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Obispado de León.

En esta nueva etapa la Iglesia de San Salvador de Palat del Rey pasará a convertirse en un espacio expositivo anexo al Museo Diocesano y de Semana Santa que gestionará la 'Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa' y que se centrará en la oferta de exposiciones temporales dentro del programa estable del MDySS para promover la difusión del arte sacro de la Diócesis y de su Semana Santa, combinando aspectos catequéticos y culturales.

Así se dará continuidad a la línea de trabajo que inspiró la anterior etapa desde 2006 hasta 2020, impulsada a partir del convenio tripartito de restauración que la Diócesis de León rubricaba el 11 de noviembre de 2003 con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León de la Junta y que culminaba en enero del año 2006 tras unos trabajos de adecuación y restauración del inmueble y el retablo que el entonces obispo de León, Julián López, calificaba como "un ejemplo verdaderamente admirable de colaboración entre las instituciones".

PLATAFORMA PATRIMONIAL ABIERTA.

La iglesia de San Salvador de Palat del Rey está considerada como la más antigua de la ciudad de León, vestigio del histórico monasterio que fundara el rey Ramiro II en el siglo X con su singular bóveda gallonada original y pertenecía a esa fundación monástica que este monarca leonés promovió para el ingreso como monja de su hija, la infanta Elvira.

El templo fue sometido a modificaciones notables en siglos posteriores, como la efectuada en el siglo XVI, cuando se transformó la cabecera y se ubicó en el presbiterio un retablo de la Escuela Juniana leonesa.

En la actualidad, y tras las intervenciones realizadas en la última restauración para la rehabilitación del inmueble, la recuperación del retablo y la dotación informativa con recursos didácticos, el edificio de Palat del Rey cuenta con la dotación necesaria en materia de conservación y seguridad para que se convierta en un espacio expositivo público.

Desde la dirección del Museo Diocesano y de Semana Santa se ha animado a comisarios, artistas, historiadores y colectivos implicados en el patrimonio a plantear proyectos para esta renovada plataforma de encuentro entre la comunidad, la cultural y la fe.