La Diócesis de Osma-Soria celebra los 925 años desde su fundación con un acto central en la Catedral de El Burgo de Osma

SORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Osma-Soria celebrará el próximo lunes, día 3 de agosto, la fiesta de su patrón y restaurador, San Pedro de Osma, en el marco del año conmemorativo con motivo del 925 aniversario de su elección como obispo.

Aunque la fiesta propiamente dicha es el 2 de agosto, la celebración se traslada al lunes por motivos de agenda de los sacerdotes. El acto central será la eucaristía en la Catedral de El Burgo de Osma a las doce del mediodía.

Estará presidida por el obispo de Segorbe Castellón, el burgense Casimiro López Llorente, y predicará Lorenzo Maté Sadornil, abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), para dar cumplimiento a una tradición que se remonta al siglo XIII y cuya fraternidad fue renovada en tiempos del obispo Braulio Rodríguez Plaza.

Buena parte del clero diocesano asistirá también a la Eucaristía que será retransmitida en directo por el canal de Youtube de la Diócesis.

El día comenzará a las diez y media de la mañana en el salón de actos del Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán con una conferencia a cargo del doctor Jesús Alonso Romero titulada 'San Pedro de Osma. El personaje y su época'.

Alonso ya abrió las actividades de este año conmemorativo el 21 de mayo con esta misma charla en la Casa Diocesana.

El prólogo será el domingo con un concierto a las ocho de la tarde en la Santa Iglesia Catedral a cargo del Coro Proyecto Didaskalía que ofrecerá un repertorio centrado en la música litúrgica medieval, especialmente el canto gregoriano.

Será el tercero de los conciertos tras los celebrados en Ólvega y en la Concatedral de Soria y dentro de los actos conmemorativos, hasta mediados de septiembre puede visitarse la exposición 'Petrus, episcopus oxomensis. Vida, fe y legado en el año de San Pedro de Osma'.

La muestra comienza con paneles explicativos que ilustran de forma breve la época histórica, la biografía y personalidad de San Pedro de Osma, especialmente en su labor como obispo restaurador de la diócesis, y la devoción que su figura suscitó a lo largo de los siglos.

Se pueden admirar imágenes que representan al propio santo, entre ellas la renacentista esculpida por Juan de Juni, ubicada habitualmente en el retablo mayor de la Catedral, el busto relicario y algunas reliquias, códices con referencias al oficio litúrgico y a datos biográficos, como el Missale vetus del siglo XIII, y algunos breviarios, como el de Montoya del siglo XV.

Se incluyen también libros que glosan la figura del santo, entre ellos el primero impreso en la diócesis, el 'Breviarium almæ Ecclesiæ Oxomensis', de 1555.

En la muestra se integra, como final del recorrido, la antigua sala capitular, con los restos románicos de la Catedral que dispuso construir, donde se encuentra el singular sepulcro del santo, del siglo XIII, una de las obras culminantes del arte funerario medieval.