La Diputación y Autismo Soria abren en Almazán un nuevo local para acercar al medio rural la atención a personas con TEA

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las familias de la comarca soriana de Almazán cuentan desde este miércoles con un nuevo recurso especializado para la atención de personas con trastorno del espectro autista (TEA), gracias a la apertura de un local de la Asociación Autismo Soria en el municipio.

En este marco, el servicio permitirá ofrecer apoyo directo a usuarios y familiares servicio se ofrece en el Centro Cultural Tirso de Molina, que hasta ahora debían desplazarse hasta la capital soriana, donde el equipo de la asociación atenderá a las familias dos tardes a la semana con terapia, acompañamiento y apoyo especializado.

La puesta en marcha ha sido posible gracias al convenio de colaboración que mantiene la Diputación de Soria con la entidad, cuya aportación se ha duplicado este año hasta los 10.000 euros, en respuesta a "la creciente necesidad" de atención en la provincia.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha subrayado que este recurso es "un primer paso, pero muy importante, para acercar apoyos a cada comarca", con la intención de extender progresivamente el servicio a otras zonas rurales.

El acuerdo, firmado el pasado 29 de julio por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la gerente de Autismo Soria, Nuria Santa Cruz, financia el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y el Servicio de Apoyo a las Familias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y acompañar de forma más cercana a quienes conviven a diario con esta realidad.

En la actualidad, la asociación atiende de forma continuada a 147 personas y familias, de las que 58 proceden de 21 localidades distintas, "lo que evidencia la importancia de acercar los recursos al entorno rural para garantizar una atención más equitativa y accesible".

En este sentido, Santa Cruz ha agradecido el respaldo de la Diputación, ya que "para muchas familias supone un gran alivio contar con un espacio cercano, donde sentirse acompañados y recibir la ayuda que necesitan sin largos desplazamientos".