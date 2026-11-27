BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos ha aprobado hoy la resolución de dos convocatorias de subvenciones dirigidas al sector primario, por un importe total de 29.349,87 euros para la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural y genético del territorio burgalés.

Así, es destacable la aprobación de la primera convocatoria de ayudas destinada al sector ganadero de la raza bovina Serrana Negra, por un importe total de 9.350 euros, atendiendo favorablemente las seis solicitudes presentadas.

La raza bovina Serrana Negra está oficialmente clasificada como raza autóctona en peligro de extinción en el Catálogo Oficial lo que ha llevado a la institución provincial a contribuir an su recuperación y conservación ya que su valor trasciende el ámbito estrictamente ganadero, al constituir un patrimonio genético y cultural ligado a la historia, las costumbres y la identidad del territorio burgalés.

La institución provincial considera que la protección de las razas autóctonas debe formar parte de las políticas de desarrollo rural, tanto por su contribución a la conservación de la biodiversidad como por su vinculación con los aprovechamientos tradicionales del territorio, el mantenimiento de la actividad ganadera y la preservación de los elementos que singularizan y diferencian a nuestra provincia. La vicepresidenta de la Diputación, Inmaculada Sierra, ha afirmado que cuando desaparece una raza autóctona, no se pieder solo una parte de la biodiversidad sino que se pierde "una forma de entender el territorio, una memoria colectiva y un patrimonio genético que ha tardado generaciones en configurarse y que, una vez desaparecido, resulta imposible recuperar".

Asimismo, ha señalado que "la modernización del campo no tiene por qué ser incompatible" con la conservación de aquello que hace a los territorios "singulares" y ha avanzado que esta primera convocatoria "nace con vocación de continuidad".

" Conservar la Serrana Negra no significa mirar al pasado con nostalgia, sino reconocer que una parte del futuro de nuestros pueblos reside precisamente en saber preservar y dar valor a aquello que los hace únicos", ha señalado la vicepresidenta.

Las subvenciones alcanzan a explotaciones apícolas distribuidas por diferentes zonas de la provincia, entre ellas las Merindades, La Bureba, el Arlanza, la Ribera del Duero, el Tozo y la Sierra de la Demanda, reflejando la implantación de esta actividad en el medio rural burgalés.