Diputación de Burgos convoca el I Concurso de Fotos 'Burgos, tu pueblo en postal'

La Diputación Provincial de Burgos ha puesto en marcha el I Concurso de Fotografía Invernal 'Burgos, tu pueblo en postal', una iniciativa destinada a fomentar la creatividad y a dar a conocer la riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajística de la provincia, con especial enfoque en motivos invernales y navideños.

Este certamen busca promover imágenes que pongan en valor la diversidad de la provincia de Burgos, orientadas a la creación de postales navideñas vinculadas al medio rural, según han informado desde la institución provincial.

Se valorará especialmente la calidad artística y técnica de las fotografías, así como su capacidad para reflejar la belleza de los pueblos burgaleses en época invernal.

Podrá participar cualquier persona interesada, aunquelos menores de 18 años deberáb contar con la autorización de su padre, madre o tutor legal.

Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas ni seleccionadas en otros certámenes, ni presentadas a otros concursos de la Diputación de Burgos, se admitirán un máximo de 3 fotografías por autor.

La temática se centrará en escenas que recojan la riqueza histórica, cultural, religiosa, etnográfica o paisajística de la provincia de Burgos, "con una orientación clara a motivos invernales o navideños que puedan convertirse en postales".

Las fotografías se presentarán exclusivamente en formato digital, mediante envío por correo electrónico a la dirección concursofoto@diputaciondeburgos.net.

El plazo de recepción de las obras permanecerá abierto desde la publicación de las bases en la web telecentros.burgos.es hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2026.

El Jurado del concurso elegirá tres fotografías finalistas que, además de su calidad técnica y artística, reflejen de forma especial la belleza de la provincia de Burgos. Los premios establecidos son una consola Sony Playstation 5 - PS5 Slim 1 TB para el ganador; una televisor LG 65 pulgadas Ultra HD 4K para el segundo y un patinete eléctrico Xiaomi Electric Scooter Elite para el tercero.

Además, entre todas las personas participantes se sortearán tres fines de semana para dos personas en una casa rural, posada u hotel rural de la provincia de Burgos, a elegir por la persona ganadora, con un límite de 250 euros y un plazo máximo de un año desde la concesión del premio.

Las fotografías presentadas serán recopiladas y expuestas en la web fotos.burgos.es, y podrán utilizarse en distintos soportes (trípticos, webs, aplicaciones interactivas, etc.) con fines promocionales de la provincia de Burgos o para otras finalidades vinculadas al objeto social de la Diputación Provincial.