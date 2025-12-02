La Diputación comparte su experiencia de Alimentos de Segovia con sus homólogos de Valladolid, Soria y Ávila

La diputada de Promoción provincial de Segovia, Magdalena Rodríguerz, con sus homólogos de Valladolid (dcha) y Soria - EUROPA PRESS

SEGOVIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Promoción Provincial de la Diputación de Segovia, responsable de la gestión de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia' ha celebrado la jornada 'Alimentos que acercan territorios' con la presencia de los diputados de Ávila, Valladolid y Soria, provincias que cuentan también con marca propia de productos locales.

La responsable del área en Segovia, Magdalena Rodríguez, ha recordado que la jornada se engloba en los actos para celebrar los 20 años de 'Alimentos de Segovia', donde se pone en valor "los productos agroalimentarios de cada una de las provincias, con una gestión de los alimentos locales que acerca los territorios".

Según ha relatado la diputada, en la jornada se han celebrado "una mesa técnica y una mesa política, para hablar de innovación, sostenibilidad y digitalización respecto a las marcas agroalimentarias".

Con la jornada, la Diputación de Segovia quiere "poner en común lo que tiene cada provincia y compartir la gestión también con la marca de Castilla y León, 'Tierra de sabor'".

Con este motivo, a la jornada ha sido invitado el director del Instituto Técnico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, porque en opinión de Magdalena Rodríguez, dentro de esta marca se pueden crear "sinergias y acciones entre las diferentes diputaciones". "Ya ha habido colaboraciones, en primer lugar con Ávila, y también Valladolid, territorios fronterizos con Segovia donde compartimos productos", ha añadido.

Como ejemplo, la diputada ha citado la feria de Málaga, a la que acude la institución provincial y "hace catas en el expositor de la diputación de Granada y al revés". "Compartimos espacio, experiencias y producto", ha añadido.

En la jornada habrá voz para empresas representativas del sector en la provincia, para investigadores universitarios y representantes políticos, con lo que será posible "intercambiar ideas, conceptos y posibles colaboraciones".

ENORME VARIEDAD

Por su parte, el director del Itacyl ha destacado la "enorme" variedad de producciones agroalimentarias de Castilla y León, "con carnes, leches, vino, legumbres, frutas, hortalizas, derivados de las harinas y de los cereales". Sáez ha subrayado que detrás de esta producción alimentaria "hay un territorio, un paisaje, un origen, una forma de trabajar, una tradición...". "y, sobre todo, hay personas, agricultores, ganaderos y empresas de transformar estas materias primas en los productos del mercado", ha añadido.

Rafael Sáez ha recordado que en Castilla y León hay 70 figuras de calidad y una marca, 'Tierra de sabor', con la cual se hace "la promoción de la identidad del territorio".