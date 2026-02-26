Diputación destinará 12,75 millones de remanente de tesorería para inversiones estratégicas en Palencia

Un momento del pleno. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado una modificación de crédito que movilizará 12,75 millones de euros para inversiones estratégicas en la provincia, Una medida que se financia íntegramente con cargo al remanente de tesorería.

El pleno ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto 2025, que ha sido positiva. La diputada de Hacienda, María José de la Fuente, ha destacado que esta situación es consecuencia de la "buena gestión económica" del equipo de Gobierno de la Institución "que no solo confirma la fortaleza económica de la Diputación, sino que avala un modelo de gestión serio, eficaz y comprometido con el territorio".

Con esta modificación de crédito, la convocatoria de ayudas para el arreglo de caminos rurales se amplía en 100.000 euros más para alcanzar los 400.000 euros (que se podrían ampliar con otros 300.000 una vez que se haya publicado la convocatoria).

"El objetivo es ayudar a los ayuntamientos a arreglar los accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas afectados por las intensas lluvias del invierno", ha añadido.

Esta inversión "refuerza" la apuesta de la Diputación por el sector primario y beneficia directamente a agricultores y ganaderos a los que garantiza la seguridad y funcionalidad de los caminos rurales, ha añadido.

Por su parte, el programa Dipucar contará con 300.000 euros para mejorar el transporte público a la demanda, "optimizando la conexión entre municipios y reforzando oportunidades económicas, educativas y sociales". Esta línea contribuye a la fijación de población en el medio rural y a la mejora de la movilidad sostenible, ha añadido.

Además, se crea una nueva convocatoria para la Conservación de Edificios Municipales, dotada con 800.000 euros, destinada a la retirada segura de cubiertas con amianto y otros materiales peligrosos. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación con el medio ambiente y la creación de espacios saludables en nuestros pueblos.

CICLO DEL AGUA

La modificación presta especial atención al ciclo del agua con dos planes extraordinarios que suman dos millones de euros: un millón para el Plan Extraordinario de Abastecimiento de Agua, 750.000 euros para ayuntamientos, 150.000 para mancomunidades y 100.000 para entidades locales menores, y otro millón para el Plan Extraordinario de Saneamiento y Depuración, 900.000 euros para ayuntamientos y 100.000 para entidades locales menores.

A estas cantidades se suman 90.000 euros adicionales para convenios en materia de abastecimiento y depuración, reforzando un servicio esencial para los municipios.

El expediente contempla igualmente un importante refuerzo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. De esta forma, se destinan 500.000 euros para el inicio de las obras de construcción del tercer Parque de Bomberos en Venta de Baños que dará servicio a la zona sur de la provincia y otros 500.000 euros para la adquisición de vehículos de extinción de incendios.

Además, se incorporan partidas para maquinaria, gastos corrientes que se incrementan como consecuencia de la puesta en marcha de los parques profesionales de Aguilar y Saldaña, convenios con ayuntamientos y conservación de instalaciones que suman otros 165.000 euros y que consolidan el modelo profesional implantado por la Diputación para reforzar la seguridad en todo el territorio.

El expediente incorpora 500.000 euros para ayudas destinadas a la adquisición de maquinaria municipal, garantizando la adecuada prestación de los servicios de competencia local. A ello se suman 100.000 euros para mobiliario urbano, 50.000 euros para caminos naturales, 50.000 euros para mejoras en la Finca Tablares y 29.545,58 euros para residuos y contenedores.

"Actuaciones que responden directamente a las necesidades trasladadas por los alcaldes a la presidenta de la Diputación y a los diputados del equipo de Gobierno", han añadido.

También se destinan 500.000 euros adicionales al programa de fomento del empleo en el medio rural, ampliando su alcance ante la elevada demanda registrada.

El área de Deportes contará con un millón de euros para modernizar instalaciones deportivas municipales en municipios de menos de 20.000 habitantes, adaptándolas a nuevas prácticas deportivas y acometiendo reformas necesarias.

Además, se habilitan 288.036 euros para obras de mejora en la Residencia de Mayores San Telmo para obras de reparación y mejora de cubiertas y ventanas, garantizando unas condiciones adecuadas para sus usuarios.