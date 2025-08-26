La Diputación invita a Ecologistas en Acción a conocer el proyecto Stellarium Ávila tras su recurso contra su aprobación

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha defendido el proyecto Stellarium Ávila Center como una iniciativa "necesaria para la provincia" y ha invitado a Ecologistas en Acción a conocerlo en profundidad después de que la organización anunciara en la jornada de este lunes que iba a presentar un recurso de alzada contra su aprobación.

El vicepresidente de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, ha respondido este martes, en declaraciones recogidas por Europa Press, en el marco de la celebración de la jornada AceleraPyme Rural, en Solosancho, donde ha destacado que se trata de un centro "pensado para proteger los cielos oscuros de contaminación lumínica", que servirá como "escaparate para la biodiversidad" y que, además, se plantea como un edificio integrado en el paisaje y con vocación de autosuficiencia energética.

"Entendemos que Ecologistas en Acción parte de una visión legítima de defensa de la naturaleza, pero precisamente Stellarium va en esa misma línea. Nosotros invitamos desde la Diputación a esta asociación para conocer el proyecto en profundidad, que creo que no lo conocen, y hablan desde una visión de protección de la naturaleza", línea "en la que estamos nosotros, precisamente", ha dicho.

La respuesta llega después de que Ecologistas en Acción Ávila interpusiera un recurso de alzada contra la aprobación del Stellarium, acordada por la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente. La organización considera que el proyecto incumple la normativa ambiental y recuerda que, al situarse en la finca El Colmenar, dentro del Parque Regional de Gredos y en una zona de uso limitado, la instalación de carácter permanente que plantea no está permitida por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Desde la asociación aseguran que no solo se pretende ubicar un centro de interpretación en una zona en la que están prohibidas esas construcciones, sino que además se ha aprobado el proyecto sin Evaluación de Impacto Ambiental.

EA también ha advertido de que el proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, incumple el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH), condición indispensable para recibir estas ayudas, por lo que la organización trasladará el caso al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Europea y pedirá la retirada de la financiación.