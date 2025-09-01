La Diputación de León celebra el sábado en Astorga la Feria del Deporte con una quincena de disciplinas deportivas

Cartel anunciador de la Feria del Deporte que se desarrollará en Astorga (León) este sábado - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León, en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl), celebrará este sábado en Astorga una Feria del Deporte enfocada a menores de entre tres y trece años en la que los participantes podrán practicar hasta una quincena de disciplinas deportivas.

La Feria tendrá lugar en la plaza Eduardo Castro y la calle Mérida Pérez en horario de 17.00 a 21.00 horas y se trata de la tercera de este tipo programada para los meses de julio, agosto y septiembre, si bien la segunda, que estaba prevista su celebración en Riaño el pasado día 23 no pudo llevarse a cabo debido a los incendios que han afectado a esa zona de la provincia.

A Astorga acudirán, a través de distintos clubes de León, las federaciones deportivas de ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, juegos autóctonos, kárate, patinaje, petanca, rugby, salvamento y socorrismo y tenis, según ha informado a Europa Press la Diputación de León en un comunicado.

Técnicos deportivos federados se encargarán de iniciar a los participantes en las diferentes disciplinas deportivas y les proporcionarán todo el material necesario para realizar las actividades, que estarán estructuradas en formato de yincana con el objetivo de que los menores puedan descubrir y participar en todos los deportes exhibidos.

Los inscritos también podrán participar en un sorteo final en el que se entregarán diferentes premios por parte de la Diputación de León. Para ello, una vez completado el circuito, deberán introducir una papeleta en una urna que se ubicará el final del recorrido.

DEPORTE COMO ALTERNATIVA DE OCIO.

Con esta iniciativa la Diputación de León pretende fomentar el deporte como alternativa de ocio entre los jóvenes durante la época estival, visibilizar y difundir el deporte federado y despertar el interés para poder atraer a nuevos aficionados. Además, se busca dar a conocer entre los jóvenes de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes modalidades que cuentan con una menor presencia en los medios de comunicación.

La primera de las ferias del deporte se celebró el pasado 12 de julio en Villablino, donde medio millar de niñas y niños pudieron disfrutar con los distintos deportes que se desplegaron en el aparcamiento situado junto al pabellón polideportivo de la localidad. A Villablino acudieron a través de los clubes de la provincia las Federaciones Deportivas de ajedrez, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, hockey, juegos autóctonos, patinaje, petanca y rugby.