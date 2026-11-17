Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria del Plan de Emprendedores 2026, que cuenta con un presupuesto inicial de 950.000 euros ampliable en el caso de que fuera necesario, y cuyo objetivo es facilitar el inicio de nuevas actividades empresariales en la provincia mediante ayudas para financiar parte de las cuotas de autónomos.

El extracto de la convocatoria se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se establece una ayuda equivalente al 90 por ciento de las cuotas de autónomos abonadas por los beneficiarios durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

El importe definitivo se calculará sobre los gastos justificados y estará sujeto a los límites establecidos en las bases reguladoras, así como a la disponibilidad presupuestaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas que hayan iniciado un proyecto empresarial como titulares o cotitulares y hayan causado alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) dentro del periodo indicado. Tanto el domicilio de la actividad como el fiscal deberán estar ubicados en municipios de la provincia de León con menos de 20.000 habitantes.

REQUISITOS

Entre los requisitos establecidos figura disponer de un plan de empresa que describa el proyecto, su financiación y situación inicial, e incluya una previsión de al menos tres años que permita valorar su viabilidad. Además, las personas solicitantes deberán haber causado su primera alta en el RETA durante el periodo subvencionable o, en caso de haber permanecido al menos dos meses sin estar dadas de alta, iniciar una actividad diferente por cuenta propia.

No podrán acogerse quienes hayan sido beneficiarios de convocatorias anteriores ni quienes se encuentren dentro de los tres años anteriores a la edad mínima de jubilación.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Para establecer el orden de prioridad se tendrán en cuenta criterios como la población del municipio donde se ubique el negocio, el carácter innovador de la actividad, la viabilidad del proyecto, la inversión realizada en inmovilizado, la existencia de un grado de discapacidad igual o superior al 40 por ciento y la creación de empleo por cuenta ajena.

SOLICITUDES Y JUSTIFICACIÓN

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación justificativa estará abierto del 1 de enero al 31 de marzo de 2027. Ambos trámites deberán realizarse de forma simultánea, en una única presentación, a través del Registro General de la Diputación, de su sede electrónica o por cualquiera de los medios previstos en la normativa de procedimiento administrativo.

Como novedad en esta convocatoria, la justificación se puede realizar en el mismo momento de la solicitud para agilizar la tramitación de la concesión y el abono de la misma.

La convocatoria está cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del convenio de colaboración para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial León Sostenible (CIT León Sostenible).