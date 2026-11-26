El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente de la institución provincial, Roberto Aller, han presentado este jueves los medios para hacer frente a la climatología este invierno. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León cuenta con cerca de 70 vehículos para hacer frente a la climatología durante este invierno en la provincia, donde la institución provincial gestiona más de 3.300 kilómetros de vías repartidos en 746 carreteras, el 46 por ciento de las cuales discurren por zonas de montañas, y en muchos de sus tramos superan los 1.000 metros de altitud.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente y responsable de Infraestructuras y Parque Móvil, Roberto Aller, han presentado este jueves los medios con los que cuenta la institución provincial para hacer frente a la climatología.

Dentro del Plan del Vialidad, que se ha dado a conocer en las instalaciones del Parque Móvil junto a las máquinas que garantizan la seguridad vial y las comunicaciones en la provincia, están recogidas todas estas características especiales. Por ello, los medios están distribuidos en diferentes zonas operativas: Montaña de Riaño, Cea/Valderaduey, Alto Porma/Esla Medio, Curueño/Bajo Torío, Luna/babia Baja, Laciana/Babia Alta, Omaña, La Cepeda, León central, Maragatería, Cabrera y Bierzo.

La Diputación cuenta con diferentes tipos de vehículos para atender las diversas situaciones que se puedan producir. Así, el Parque Móvil dispone de cinco unidades operativas de las denominadas fresas o quitanieves dinámicas --que pasarán a ser seis durante el mes de diciembre--, dos vehículos polivalentes con la posibilidad de adaptar diferentes medios, 14 quitanieves de empuje con cuñas que se acoplan a la parte delantera de un camión más una de reserva, cinco pick-ups equipados con hojas quitanieves y esparcidora de sal y una destinada únicamente a extender la sal por las vías, además de una grúa auxiliar.

Además, están operativas 20 unidades para extender los fundentes de hielo más una de reserva y, entre los medios auxiliares, una cabeza tractora con góndola de transporte para el desplazamiento de las fresas entre los diferentes puertos de montaña, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El Parque Móvil se completa con diversa maquinaria como retroexcavadoras, motoniveladoras, furgonetas o todoterrenos turismos que pueden ser utilizados en caso de emergencias. En este sentido, durante el acto, los representantes de la Diputación han anunciado que la flota se encuentra en proceso de ampliación y en las últimas dos semanas se ha recibido nueva maquinaria de apoyo: cuatro bulldozers, una retroexcavadora y una motoniveladora, junto a furgonetas y todoterrenos. A ello se suma la compra de un autobús y un rodillo, y ya está en marcha el proceso para adquirir dos nuevos camiones.

CESIONES

Por otro lado, la institución provincial mantiene cedidos diversos vehículos a ayuntamientos y mancomunidades como los usados para la lucha contra incendios, que también se utilizan para asegurar la vialidad en invierno a través de cuñas quitanieves que se pueden acoplar a ellos. Actualmente están cedidos cinco vehículos de este tipo.

Además, la Diputación coordina sus actuaciones con entidades locales que ya disponen de medios propios a través de ayudas como las subvenciones destinadas a que se puedan adquirir los vehículos. En estos momentos son once quitanieves de empuje de alta capacidad, camiones con cuña y una fresa.

Por lo que se refiere a los fundentes, la Diputación tiene tres puntos principales de almacenaje que se encuentran en los parques móviles de León, Ponferrada y Astorga, además de las estaciones de esquí de la provincia --San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos--.

1.300 TONELADAS DE SAL

La institución provincial abastece sacos de sal en momentos puntuales a ayuntamientos y mancomunidades para que puedan controlar ciertos puntos conflictivos, como pueden ser los que se encuentran en lugares sombríos de las carreteras. Este año está previsto repartir de 1.300 toneladas de sal.

Gerardo Álvarez Courel ha puesto en valor la entrega, el esfuerzo y el trabajo del propio personal de la Diputación, compuesto por cerca de 50 personas dedicadas a estas labores en los más de 3.300 kilómetros de carreteras de la provincia. Asimismo, ha asegurado que la Diputación está preparada para poder actuar "sea como sea el invierno", aunque ha reconocido que cuantas menos actuaciones sean necesarias, "mucho mejor".

AFRONTAR LOS "DUROS TEMPORALES"

Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Infraestructuras y Parque Móvil, ha afirmado que todo este despliegue técnico y económico tiene el único objetivo de garantizar la seguridad de los leoneses que cada día circulan por nuestras carreteras y proteger las comunicaciones del medio rural frente a los "duros temporales" del invierno, especialmente en las zonas de montaña.

Además, Aller ha explicado que desde que se inició este mandato se la Diputación adquirió el compromiso de actualizar el Parque Móvil, cuyas máquinas estaban envejecidas. "No nos hemos conformado con mantener lo que había; estamos haciendo un importante esfuerzo para dotar a la provincia de los medios modernos que merece", ha apostillado.

Por otro lado, la Diputación mantiene contactos con otras administraciones para la coordinación de medios de vialidad invernal, de forma que participa en reuniones de la Junta de Castilla y León, y se integra en las del Cecopi cuando se activa el Plan de Protección civil por las nevadas. Además, mantiene contactos periódicos con la Subdelegación del Gobierno en León.