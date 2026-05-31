La Diputación de León destina 424.000 euros para apoyar a ayuntamientos en la elaboración de censos de amianto

LEÓN 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y las bases de una línea de ayudas dotada con 424.000 euros para apoyar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia en la elaboración de censos de instalaciones y emplazamientos con amianto durante 2026.

La convocatoria, gestionada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, tiene como objetivo sufragar parte de los costes derivados de la elaboración de estos censos con la cobertura de hasta el 90 por ciento del importe de los trabajos, con un límite máximo de 4.000 euros por ayuntamiento.

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la justificación de las ayudas deberá presentarse antes del 1 de abril de 2027, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, no podrán beneficiarse de esta convocatoria los ayuntamientos que ya hubieran recibido esta misma subvención en la convocatoria anterior, cuando se concedió a 105 ayuntamientos por un total de 398.251 euros.

Los censos deberán incluir criterios de priorización para la retirada del amianto y un calendario de actuaciones con el fin de garantizar la correcta identificación y posterior gestión de estos residuos.

Tanto el censo como el calendario de retirada tendrán carácter público y deberán remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma.

Respecto a la retirada de las instalaciones con amianto, se priorizará en función de su peligrosidad y del grado de exposición de la población más vulnerable. En cualquier caso, se establece que las instalaciones o emplazamientos públicos con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.

El censo deberá incluir todas las instalaciones y emplazamientos situados en el municipio, independientemente de su titularidad, lo que comprende edificaciones, como viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas o locales de trabajo, además de instalaciones industriales y otras infraestructuras, como las redes municipales de abastecimiento de agua.

Por su parte, los trabajos subvencionables incluyen todas las fases necesarias para la elaboración del censo municipal: recopilación documental, inspección de edificios e infraestructuras, toma de muestras y análisis de materiales sospechosos, evaluación de riesgos, elaboración de cartografía digital y diseño del calendario de retirada de los materiales con amianto detectados.

Las solicitudes para optar a esta subvención podrán presentarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de León en un plazo de veinte días hábiles desde el miércoles 27 de mayo.

Con esta convocatoria, la institución provincial busca reforzar la protección de la salud pública y del medio ambiente, ayudando a los pequeños municipios a afrontar una obligación técnica compleja y de elevado coste económico.

La Diputación de León ha recibido, además, una subvención directa de la Junta de Castilla y León por Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de 90.000 euros, para financiar las actuaciones de censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en los municipios de menos de 5.000 habitantes.