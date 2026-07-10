La Diputación de León destina 45.000 euros a preservar las variedades de la IGP Alubia de La Bañeza-León

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la presidenta del Consejo Regulador de la IGP Alubia de La Bañeza-León, María Montserrat San José Cabezas, tras firmar el convenio de colaboración. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León y el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León han suscrito un convenio mediante el cual la Institución provincial destina una cuantía de 45.000 euros para el mantenimiento y la conservación de las variedades de semillas.

El acuerdo se ha firmado por tres anualidades, hasta 2027, con el objetivo de que el Consejo Regulador pueda mantener el banco de semillas de las cuatro variedades amparadas por la IGP Alubia de La Bañeza-León, así como para llevar a cabo las tareas necesarias para asegurar la conservación del material vegetal seleccionado y la disponibilidad de simiente de calidad para el cultivo.

Entre las actuaciones financiadas figuran los trabajos de multiplicación durante todo el proceso de cultivo, desde la siembra hasta la recolección y el trillado, lo que incluye los tratamientos de fertilización, el riego, selección y envasado, así como las labores de asistencia técnica consistentes en visitas al campo y en la gestión de la semilla (análisis, la realización de pruebas de germinación y gestión documental).

Este acuerdo da continuidad al apoyo que la Diputación de León mantiene desde hace más de tres décadas al cultivo de la alubia en la provincia. En 1992 la Institución provincial respaldó un programa de investigación para la mejora del cultivo de esta legumbre que posibilitó su recuperación y fijó las premisas para obtener semillas de calidad procedentes de las líneas más interesantes, con la finalidad última de entregarlas a los agricultores para su multiplicación, conservación y mantenimiento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, desde la creación de la promotora para la DO Alubia de León en el año 1995, la Diputación de León se implicado en la búsqueda de la semilla más adecuada para los agricultores leoneses, así como para la consecución en 2005 de la IGP alubia de La Bañeza-León.

Como consecuencia de estas actuaciones el convenio recoge que en la actualidad se dispone de un material vegetal de alubias seleccionadas en los distintos programas, pero con el problema de su mantenimiento y conservación, con lo que se pretende seguir con la colaboración.

El periodo de ejecución de las actuaciones se extiende hasta 2027, mientras que la vigencia del convenio alcanzará 2028 para permitir la justificación de las actuaciones financiadas.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la presidenta del Consejo Regulador de la IGP Alubia de La Bañeza-León, María Montserrat San José Cabezas.